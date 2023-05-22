為響應中華民國人壽保險商業同業公會（簡稱壽險公會）於世界地球日前夕攜手壽險業「為地球保險」精神，身為「要保人」的全球人壽，號召同仁前進澎湖白坑沙灘、新北石門白沙灣展開兩場「護海行動 海好有你」淨灘活動；並於行前舉辦環境保護講座，提升同仁環境永續知識，用愛與責任響應ESG永續行動，一起減塑護海、撿塑淨灘，用行動守護海龜、珊瑚及美麗的台灣海岸線。

海洋長久以來受到人類活動塑膠汙染環境的威脅，全球三分之二的海鳥誤食海洋垃圾或遭纏繞受困，至今全球每年仍有約800萬噸塑膠製品流入大海(註)。全球人壽響應壽險公會「為地球保險」之公益淨灘行動，號召同仁踴躍參與澎湖白坑沙灘及新北石門白沙灣淨灘行動。

全球人壽表示，公司鼓勵同仁參與淨灘，廣邀同仁一起用行動守護美麗的台灣海岸線。此外，公司也於淨灘行動前舉辦環境保護講座，以「環境、生活與健康的關係」，介紹環境保護與日常生活、身體健康息息相關，增進同仁對環境保護的知識與實踐方式。透過動、靜態環保永續活動，全球人壽不僅由上而下帶領同仁們實際參與環境保護，也讓同仁們有機會聚在一起以行動投入並支持ESG，同時增進同仁之間互助合作精神及增加團隊凝聚力。

海洋長久以來受到塑膠汙染環境威脅，圖為全球人壽同仁細心清除海灘塑膠微粒。（全球人壽提供）

為積極落實聯合國永續發展目標（SDGs），全球人壽發揮金融業的本質領導經濟永續發展，已於2021年底成立永續發展委員會，並透過低碳營運、責任投資及幸福社會等三大ESG策略主軸，建構永續發展藍圖。

因應淨零碳排趨勢，全球人壽從環境、職場、供應鏈落實低碳營運，並積極推廣數位金融服務，推動各項淨零排碳行動，包括總公司能源管理、導入ISO 50001能源管理系統、制定「能源管理手冊」；串起永續供應鏈，邀請供應商簽署「供應商企業社會責任承諾書」，共同善盡企業社會責任；導入ISO 14064-1 溫室氣體盤查範疇，系統化方式完善能源與碳排管理；推廣數位金融服務，如數位投保、鼓勵保戶綁定LINE個人化服務。並持續推出保戶獎勵活動，辦理電子化通知，以有效減少碳足跡，以2022年為例，已減少約585萬張紙，與保戶攜手共創低碳環境。近年來，亦持續透過對內發布《ESG環境永續資訊月報》，提供同仁各式節電小撇步及控制事務機列印量、優先選購有環保標章產品等，號召同仁定期訂購蔬食餐盒，少肉多蔬食，為地球永續盡一份心力。

全球人壽長久以來致力發揮企業永續經營影響力，透過環境永續專案，包括「我的一畝田」、「我的一畝茶」專案與社會企業合作，以保證收購方式認養無毒耕種的稻田及茶園，恢復在地石虎、藍鵲生態圈，實現環境永續與生態保護，善盡社會公民責任，為邁向零碳、綠色、永續的未來一起努力。