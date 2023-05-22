該公司預計夏季歐洲短程航班將保持在低於新冠疫情爆發前的水準，票價的峰值將比去年提早到。

執行長Michael O'Leary說，由於OEM客機的交機積壓，可能會在未來至少四年限制了公司歐洲的客運量成長。

「相對於主要競爭對手，我們不斷擴大的單位成本優勢、我們的燃料對沖、強勁的資產負債表，和非常低成本的飛機訂單數量，以及我們強大的業務恢復能力，為瑞安航空在未來數年創造了巨大的成長機會」。

在過去一財年裡，瑞安載送了創紀錄的1億6860萬人次的旅客，打破了疫情爆發前一財年的1億4900萬人次紀錄。瑞安重申本財年希望能將旅客人數衝到新高的1億8500萬人次。

瑞安航空在截至3月底的2023財年為獲利14.3億歐元，扭轉了疫情嚴重時期的2022財年虧損3.55億歐元，也高於分析師預測的13.98億歐元。營收也增加了124%，至107.8億歐元。