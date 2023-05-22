個股買賣超部分，上周買超前3名分別為開發金(2883)、玉山金(2884)及華航(2610)，買超張數分別為95,724張、59,404張及58,547張。賣超方面，鴻海(2317)賣超46,522張排第一，長榮(2603)居次，賣超27,635張，台泥(1101)賣超16,966張排第三。
《證交所》外資連4周提款止血 上周買超778.79億元、今年第三大
期指上周結算，外資期現貨大舉買超，加權指數一周漲幅達4.34％。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超778.79億元，結束連續四周賣超，買超金額也是今年以來單周第三大；累計今年年初至5月19日止，外資總計買超2,318.45億元。外資總持有股票市值為20兆4,361.48億元新台幣，占全體上市股票市值的40.29％，較5月12日的19兆3,795.16億元新台幣，增加1兆566.32億元。
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