期指上周結算，外資期現貨大舉買超，加權指數一周漲幅達4.34％。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超778.79億元，結束連續四周賣超，買超金額也是今年以來單周第三大；累計今年年初至5月19日止，外資總計買超2,318.45億元。外資總持有股票市值為20兆4,361.48億元新台幣，占全體上市股票市值的40.29％，較5月12日的19兆3,795.16億元新台幣，增加1兆566.32億元。