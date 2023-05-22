個股買賣超部分，上周買超前3名分別為開發金(2883)、玉山金(2884)及華航(2610)，買超張數分別為95,724張、59,404張及58,547張。賣超方面，鴻海(2317)賣超46,522張排第一，長榮(2603)居次，賣超27,635張，台泥(1101)賣超16,966張排第三。

件數減、金額增 僑外投資今年以來破33億美元
《金融》前4月僑外投資額33.07億美元 年增6.02%
《金融》星展銀外國股票／ETF線上交易 逾千檔行動下單不打烊
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