519豪雨造成新竹縣竹北市等鄉鎮市淹水災情，尤是靠近鳳山溪沿線的社區，縣議員林碩彥要求將鳳山溪南側支線進行整治，並將鳳山溪支線公告區域排水。縣府指鳳山溪支線周邊大部分為私有土地，公告區域排水時間冗長，將請竹北市公所、新埔鎮公所協助，加速取得土地無償使用同意書後，研擬以公務預算分年逐期改善。

林碩彥以2020年6月，縣長楊文科接見民眾陳情大享容器公司擴廠事宜，會議結論請產發處將大享容器週邊區域列入新都市計畫的涵蓋範圍，指若沒有淹水問題，大享為何要做排水箱涵？

林碩彥提出竹北市環北路、博愛街等處近10年淹水事件，519豪雨也造成仰德、水瀧及褒忠地區淹水災情，建請縣府研議鳳山溪南側其支線整治，並將仰德和水瀧段公告為縣轄區域排水，避免豪大雨造成市民生命財產損失。

工務處長江良淵表示，鳳山溪支流公告納為縣轄管區域排水，需委託專業規畫單位對於該支線周邊土地使用、現況環境、流域斷面、流經區域等各項相關條件進行評估，若評估各項條件均顯示適合，報水利署核轉中央公告為區域排水，惟相關期程冗長。

江良淵指經查鳳山溪支線周邊大部分為私有土地，縣府曾請竹北市公所、新埔鎮公所協助取得土地無償使用同意書後，研擬以公務預算分年逐期改善，惟迄今尚未全部取得土地無償使用同意書，將會再行文加速取得地主同意書，後續辦理區排納管作業。

在非工程措施方面，該處建置新竹縣智慧防汛系統，對於易淹水地區進行監測，並於颱風豪大雨時即時通報，能提前佈設抽水機，以降低災害發生。