台灣彩券公司總經理謝志宏指出，第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業總計收到7萬7,491件報名文件，與第4屆6萬7,097件、第3屆2萬6,164件相比，為歷屆最多；合格件數有7萬5,734件，其中以身心障礙者占64.7％最多，其次是原住民約占34.8％，單親低收入家庭約0.5％；不合格件數共有1,757件，其中以未在規定時間內完成補件為大宗。第5屆公益彩券電腦型彩券預計抽出正備取名額共計11,000名，由於欲抽取經銷商總數較第4屆8,700名多，因此本屆整體中籤率為15％，較第4屆上升2％；而報名件數較第4屆多，因此正選中籤比率微幅下降2％。此外，分區數與第4屆相比有些微調整，第5屆將偏遠鄉鎮併入遴近分區、部份離島併入本島，並考量各鄉鎮之發展性及共同生活圈，因此將195分區調整為159分區。

總經理謝志宏表示，台灣彩券受中國信託商業銀行委託發行公益彩券從第3屆（96年）至今屆滿17年，即將邁入第5屆，在主管機關與彩券經銷商夥伴的共同努力下，整體業績逐年穩定成長，自101年起至今已連續11年平均年銷售業績突破千億元，因此今年報名踴躍；對於原第4屆未中籤之經銷商，台灣彩券也將持續協助輔導轉業。有關第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選相關資訊，皆可至台灣彩券公司官方網站（https://www.taiwanlottery.com.tw）查詢。