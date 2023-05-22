證交所統計，外資在集中市場買超778.79億元，另統計今年初至5月19日止，外資累計買超2,318.45億元；外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20.44兆元，占全體上市股票市值的40.29％，周市值大增逾1兆元，達到1.6兆元。

就個股買賣超方面，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：開發金買超95,724張、玉山金買超59,404張、華航買超58,547張；賣超最多的前三檔上市股為：鴻海賣超46,522張、長榮賣超27,635張及台泥賣超16,966張。