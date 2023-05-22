榮獲柏林影展傑出藝術貢獻銀熊獎的《迪斯可戰爭》講述非法移民為求得居留權奮鬥的故事。（台北電影節提供）

台北電影節今（22日）公布全新片單，繼「好萊塢通俗劇大師」道格拉斯瑟克後，再公布兩位來自歐洲的焦點影人，一位是兩度於柏林影展獲獎的德國女導演安格拉．夏納萊克，影展將選映包含先後榮獲銀熊獎的《聲聲長流》與《我在家了，但…》等五部優秀作品，另有來自比利時備受當代矚目的新銳導演巴斯．德沃斯的四部劇情長片。此外，包括好萊塢男星傑西．艾森柏格首部自編自導長片《等你當完救世主》等五部難得一見的三大影展佳作，都將在電影節獻映。

現年61歲的德國導演安格拉．夏納萊克集導演、編劇、演員身分於一身，擅長描摹與凝煉人物內心情感。早年擔任劇場演員的經歷，對她的創作產生極大影響，文學與藝術的元素在她晚近作品中無所不在。此次台北電影節選映的五部作品，年份橫跨近三十年，讓觀眾得以完整體驗夏納萊克在創作之路上的轉變。

夏納萊克自編自導自演的首部長片《迷情三角》（My Sister's Good Fortune），描述一位名攝影師與一對同父異母的姊妹間愛恨交雜的三角戀，夏納萊克亦扮演一角，她還為籌拍此片從電影學院休學一年；入選2004坎城一種注目單元的《我心遺留在馬賽》（Marseille），則描寫來自柏林的年輕攝影師和馬賽當地學生交換住處，她透過鏡頭捕捉異國的城市風情，也踏上一段自我發現之旅。

《夏午時光》靈感來自俄國劇作家契訶夫名作《海鷗》，訴說湖畔渡假別墅裡，一家人重聚的三個夏日。本片同時是夏納萊克的創作分水嶺，文學典故開始成為她故事與人物的基底；《我在家了，但...》片名致敬日本名導小津安二郎的《我出生了，但...》，故事則承襲布列松的創作精神，講述遭逢喪夫痛楚的單親媽媽，面對失蹤一周後返家的13歲兒子，各種家庭問題浮上檯面，夏納萊克更憑本片榮獲柏林影展最佳導演銀熊獎；她的最新力作《聲聲長流》則甫獲今年柏林影展最佳劇本銀熊獎，夏納萊克以當代舞台重新詮釋伊底帕斯神話，以色彩、風景和動人樂曲，細膩呈現糾結的家庭關係。

另一位焦點影人巴斯．德沃斯畢業於布魯塞爾LUCA藝術學院，31歲那年便以精湛的影像創作力驚艷影壇，首部執導長片就在柏林影展青少年單元奪下大獎！德沃斯的四部作品皆聚焦布魯塞爾，透過城市裡小人物的際遇，道出特定事件對個人的創傷，亦或是經歷劫難後，深埋在城市人們內心的群體陰霾。德沃斯常以膠卷拍攝創作，畫面富含詩意，且擅於捕捉縈繞在故事背後的情緒與氛圍，絕對是當代最受矚目的新銳導演之一。

處女作《單車少年之死》描述目睹隨機殺人事件的少年面臨多方的追問與質疑，從此青春染上一層腥紅的陰霾。全片鮮少對白及配樂，以詩意、魔幻的鏡頭解構「暴力」，初執導筒便展現精湛影像處理能力，榮獲2014柏林影展新世代單元青少年評審團大獎；歷經布魯塞爾的連環炸彈攻擊，「恐懼」成為這座城市底色，德沃斯第二部作品《恐懼吞噬城市》中，透過三條不同身分及種族的故事線，呈現壟罩在恐攻陰霾下的布魯塞爾。將前作的少年個人創傷，擴大為都市的集體陰影，直指當下歐洲的共同體之難。

入選2019年坎城導演雙週的《夜幕離魂》則描寫一位年近花甲的北非清潔女工，在返家的末班地鐵睡著，來到人生地不熟的底站，在徒步夜城的路上，展開一場異鄉人寂靜的城市漫遊；《小世界》是德沃斯2023年最新力作，描寫羅馬尼亞裔移工男子與研究苔癬的華裔女博士生間，不期而遇的生命火花，以精雕細琢的16mm膠卷攝影勾勒出富有詩意的自然景觀，也重新喚起觀眾對周遭每一個環境的好奇心，細膩的觀點一舉讓他拿下柏林影展邂逅單元最佳影片。德沃斯也將與他的製片馬克．高沿斯一同出席今年的「導演講堂」，分享德沃斯如何打造他獨特的影像世界。

除兩位焦點影人的優秀作品，今日亦公布五部在世界三大影展大獲好評的優異作品，其中最受矚目的莫過於以《社群網戰》走紅的好萊塢男星傑西．艾森柏格首部自編自導長片《等你當完救世主》找來奧斯卡影后茱莉安．摩爾和在人氣美劇《怪奇物語》飾演「麥可」的芬恩．沃夫哈德，飾演一對關係緊繃的母子，此片更入選日舞影展及坎城影展影評人週，艾森柏格也憑本片角逐坎城金攝影獎，本片將於今年的影展亞洲首映。

這波片單的影展話題強作，還包括榮獲今年柏林影展最佳導演銀熊獎的《偶戲之家》，創作不輟的法國大師菲利普．卡瑞找來自己的演員兒女們，法國男神路易．卡瑞與兩位妹妹攜手在片中飾演偶戲世家的親兄妹，詮釋老戲團的傳承與起落，帶出悠遠人生況味；榮獲本屆柏林影展傑出藝術貢獻銀熊獎的《迪斯可戰爭》則由首執導筒的賈科莫．阿布賽斯與法國知名攝影師伊蓮．婁華聯手，講述來自白俄羅斯的非法移民為求得居留權而加入法國傭兵，與奈及利亞游擊隊成員歷經生死交鋒。

曾以《接近無限的白》代表冰島角逐2020年奧斯卡最佳國際影片的冰島導演海納爾．帕瑪頌第三部長片作品《神選之地》啟發自歷史照片，講述19世紀末一名丹麥牧師跋山涉水在異地蓋教堂的故事，本片入選2022坎城影展一種注目單元。另有榮獲2023柏林影展最佳紀錄片及邂逅單元最佳導演，體現墨西哥世代傳承的紀錄片《夢迴山村》等五部影展佳作，都將在本屆影展中放映。