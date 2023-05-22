基隆市產發處將自5月26日起，在東岸旅客服務中心3樓麗都蝶客花園舉辦咖啡市集，邀集在地的業者一起策展。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆是全台灣咖啡館密度最高的城市，為了讓在地的業者能夠凸顯特色，基隆市政府產業發展處將於5月26日到28日，舉辦「潮嚮．山海基隆－甲板派對靠岸咖啡市集」，邀請22家基隆在地咖啡業者、甜點及文創手作等店家策展，讓市民在港邊喝咖啡、吹海風、當文青。

基隆市產發處長林鼎超表示，基隆是全台灣咖啡廳密度最高的城市，這和過去日治時期及美軍船艦停靠基隆港有很大的關係。因此這次特別以咖啡為市集主題，邀請自基隆各地的咖啡、文創、甜品以及地方創生業者，現場規畫許多咖啡限量體驗活動，讓整個甲板派對這個空間成為基隆市民的咖啡館。

林鼎超強調，這次的活動特別感謝基隆港務分公司及叁肆行提供合適的場地，以及經國管理暨健康學院老師規劃咖啡體驗相關課程，能讓搭乘郵輪來到基隆的外國朋友，看見基隆在地產品的特色，親身體驗基隆咖啡之都的美。

產發處表示，這次市集由經國管理暨健康學院師生規劃多場的咖啡烘豆體驗與奶泡雕花課程，從咖啡豆的挑選、烘焙到製作成咖啡包，以及能讓親子共享體驗可愛卡通動物現場拉花，讓大朋友帶著小朋友到市集現場藉由動手做的方式瞭解更多咖啡的相關知識。另外活動也推出咖啡共享杯、折價券預購套組，則提供民眾保護環境消費的新選擇，更多活動詳情資訊可至潮嚮．山海基隆FB粉絲專頁（https://reurl.cc/Rvm3Lz）查詢。

產發處表示，歡迎民眾周五起，到旅客服務中心3樓麗都蝶客花園（叁肆行）一起到活動現場喝咖啡、享音樂、吹海風、當文青。