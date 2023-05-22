前陸軍八軍團輔導長「內內」2月和男友在營區自拍性愛片外流，兩人遭記過汰除，如今內內轉換跑道，加入成人平台SWAG，她預告將和男友有大膽演出，不過內內也坦言有潔癖，無法在野外進行「那件事」，但車內可以考慮。

內內進軍成人平台SWAG，她日前首次直播，2小時就吸引5.6萬名觀眾，打賞近8萬，還因為觀看人數太多，造成系統一度當機，可見她人氣超夯，不少網友都期待她和男友有大膽表演，對此，內內則沒有把話說死，暗示可以期待，根據《鏡週刊》報導，被問到在刺激地點進行親密行為，內內則表示「我有潔癖」，無法在野外進行「那件事」，車內可以考慮，但沒有試過。

談到私密片外流，內內表示，新聞曝光時部隊很關心她和男友的心理狀態，她原本很有機會成為國軍文宣官或新聞官，長官事後還語重心長說：「妳怎麼這麼傻。」

內內走過私密片風波，她想對當初的自己說：「不要再做那麼低能的事了」，平常都看到宣導「不要做奇奇怪怪的事」，結果自己卻上了新聞，而內內也想對之前被她罵過的那些士兵說抱歉。