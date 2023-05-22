《豪門心計》賈克韋伯飾演富商爸爸，受不了剛相認女兒身上的魚腥味。（原創娛樂提供）

《豪門心計》羅蕾卡拉米跳脫以往形象飾演野心勃勃想爭家產的心機女。（原創娛樂提供）

法國最受歡迎多才影后羅蕾卡拉米在新片《豪門心計》飾演一位剛出獄在魚罐頭工廠上班的員工，某天意外發現自己的身世，竟是中產階級富商的女兒，當她回去找親身父親時，將自己塑造成一位擁有一間魚罐頭工廠的成功企業家。在各懷鬼胎的豪宅中，有次父親受不了的問「你身上的魚腥味好重」宛如法國版的《寄生上流》。

《豪門心計》故事起源自導演塞巴斯蒂安馬尼母親的親身經歷。（原創娛樂提供）

本片為國際影壇新銳導演塞巴斯蒂安馬尼第三部長片，故事起源自貧窮母親的親生經歷，在65歲那年找到自己的親生父親，竟是資本主義的銀行家，電影加入驚悚、懸疑、人性的黑暗等元素，上映後在法國獲得超高口碑好評，第二周票房不減反升6倍票房。

《豪門心計》女主角羅蕾卡拉米曾以《我的驢子，我的情人與我》入圍凱薩獎最佳女演員《失速母親》摘下威尼斯「地平線單元」的影后，這次她在《豪門心計》裡拋下以往正面陽光角色形象，飾演一位剛與富商爸爸相認且野心勃勃想爭家產的心機女，為了金錢設法讓自己看起來很聽話、很可憐，甚至展現孝心幫富商爸爸按腿，最後背叛富商爸爸爸捲入一場巨大的權力家產爭奪戰，變得很黑暗，羅蕾卡拉米在外媒Variety採訪時說「從未得到如此黑暗的角色」「像跳傘一樣是一場冒險」「這部電影的一切都非常可怕」。