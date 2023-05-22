在兩岸四地散發創造力與實驗性的臺北市立國樂團自從成團以來，不斷開展國樂團的極限，扭轉國樂傳統形象，除透過邀請國際級演奏家與樂團合作，探索中西音樂交流的新面貌，也在維持國樂主體性的前提下進行一連串創新。今年臺北市立國樂團將於5月26日（五）19：30在臺北市中山堂中正廳推出《春之祭》國樂團版世界首演，於20世紀中才逐漸成形的現代國樂團編制在合奏上的各種可能性。

客席指揮黃佳俊 融匯東西

臺北市立國樂團《春之祭》國樂團版全球首演音樂會將由新加坡籍的黃佳俊擔任指揮，黃佳俊是馬勒國際指揮大賽冠軍，在歐陸表現出色，並與多個國際級知名職業樂團合作演出，被譽為「具有深沉而真誠的音樂性」，現為日本愛樂交響樂團首席指揮及德勒斯登愛樂樂團首席客席指揮。

笛子演奏家林克威(左)、揚琴演奏家蔡玉楓(右)。(圖／臺北市立國樂團提供)

臺北市立國樂團團長陳鄭港表示，這場音樂會充滿挑戰，透過《春之祭》的移植、彩排和演出，可以全面地研究國樂團的優點，也可以有更多素材思考國樂團的下一步未來。這次邀請到中西樂均所擅長的黃佳俊指揮，演出俄國作曲家穆索斯基的《展覽會之畫》，為此，他自己重新編配成國樂團版本，希望透過不同音樂風格，讓樂迷聽見國樂訴情敘景的各種可能。

由黃佳俊改編的《展覽會之畫》絲弦五重奏與國樂團版，是在他作為紐倫堡交響樂團首席指揮的最後一場音樂會中首演，本次獨奏將由笛子演奏家林克威、揚琴演奏家蔡玉楓、琵琶演奏家鄭聞欣、二胡演奏家黃湞琪以及擊樂演奏家謝從馨等與臺北市立國樂團共同演出。

琵琶演奏家鄭聞欣(左)、二胡演奏家黃湞琪(中)以及擊樂演奏家謝從馨(右)。(圖／臺北市立國樂團提供)

王辰威取樂曲之「個性」 讓國樂器發揮強項

史特拉汶斯基《春之祭》這部顛覆古典的交響樂名著，是作曲家王辰威從2009年就立志要移植給國樂團的樂曲。王辰威表示，西樂注重「共性」，國樂注重「個性」，使得國樂團繽紛的音色在多數的移植作品中成爲纍贅，但是這首《春之祭》卻是少數注重「個性」的交響樂作品，可以提供國樂團發揮强項的機會。

原曲發掘了許多奇異、不尋常的音色，採用了多種特殊的管樂器，並常用獨奏片段、特殊演奏技法和極端音區，深具個性，正好給國樂器用武之地。王辰威除了遵循史特拉汶斯基的創作理念之外，也相應加入了少數民族樂器及地方特色樂器。王辰威表示，移植《春之祭》過程中讓他反思，國樂團在發展「交響」的過程中往往壓制了樂器的特色。「但《春之祭》也許提醒我們，『交響』不一定純粹追求『和』，也可追求『和而不同』。」期待這場音樂會的演出，能持續探亮國樂團前行之路。

臺北市立國樂團將於5月26日（五）19：30在臺北市中山堂中正廳推出《春之祭》國樂團版世界首演。(圖／臺北市立國樂團提供)

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