台北市總人口數已達250萬，市議員關心何時找第3位副市長？台北市長蔣萬安表示，台北市目前人口數仍維持在250萬以上，但會受戶籍外遷、死亡人口數而下降，不過市府規畫5月底發文內政部，了解第設置3位副市長相關程序。

台北市議員鍾沛君表示，台北市人口在5月中旬回復250萬人以上，不知道5月底前是否仍能維持？市議員張斯綱則問，台北市人口數達到多少，才會向中央爭取第3位副市長？

蔣萬安表示，目前仍維持在250萬人以上，但距離5月底仍有數天，人口很可能因高齡死亡人口、市民戶籍外遷等因素掉到250萬人以下，不過民政局推估，5月底應可維持250萬人以上。

他表示，如果人口數達250萬以上卻又下降，台北市是不是會因此少一位副市長仍須打上問號，由於沒有先例，相關法制單位會再與內政部溝通，預計5月底發文。

鍾沛君及張斯綱關心，第3位副市長人選應符合哪些條件？是否正在尋找第3位副市長人選？曾經聯繫過外傳可能人選如市議員王欣儀等人？未來第3位副市長負責督導部門為何？

蔣萬安表示，北市府推動政策主要是希望人口增加、留住人才、鼓勵生育，能否增加第3副市長不是最重要的，而是要提升台北市的城市競爭力。目前副市長李四川及林奕華分別負責工務、教育等部門，未來將參照市府過去分工及中長期規畫選擇第3位副市長，人選正在做整體評估，看如何讓市政推動更加順利。

鍾沛君表示，北市府應該思考台北市250萬人口要拚量？拚質？建議第3位副市長應該專責督導人口對策。蔣萬安回覆，會納入考量。