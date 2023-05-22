截至上周五為止，股票已上櫃家數總計811家，今年已經有5家公司上櫃，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有聯寶(今日上櫃)、雄順、鏵友益，董事會通過，待核發同意函有宏碩系統1家。

至5月19日興櫃股票已櫃檯買賣家數總計305家 ，今年度累計興櫃掛牌公司有22家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有2家，戰略新板有1家。

截至5月19日創櫃板辦理情形，目前登錄創櫃板家數有103家，輔導中家數有50家，今年度累計登錄家數共8家，今年度累計申請輔導家數14家。