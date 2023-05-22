輝達是全球最大的繪圖處理器（GPU）製造商。GPU可用於加速人工智慧工作，因此需求量很大。例如OpenAI爆紅的聊天機器人ChatGPT即採用數千個輝達GPU。

但輝達的GPU通常需搭配所謂的中央處理器（CPU），數十年來CPU市場一直都由英特爾和超微主導。今年輝達已經開始出貨自家名為「Grace」的CPU晶片，採用的是軟銀旗下安謀（Arm Ltd.）的技術。

在周一德國舉行的超級電腦運算會議上，輝達表示已經與英國研究人員及惠普企業（Hewlett Packard Enterprise Co）合作，打造一款名為「Isambard 3」的電腦，其特點在於沒有使用輝達的GPU晶片，而是完全基於輝達的「Grace」CPU晶片。布里斯托爾大學這款超級電腦將用於氣象科學和藥物發現研究等領域。

輝達加速運算部門總經理兼副總裁Ian Buck表示，令人興奮的是，這整個系統的運作功率為270千瓦，是該大學之前系統「 Isambard 2」性能和能效的6倍。