《女鬼橋2：怨鬼樓》增添更多新元素。（樂到家國際提供）

由奚岳隆導演再度執導的《女鬼橋2：怨鬼樓》，由美國片商WME負責全球銷售，在正舉行的法國坎城影展中售出好成績，香港、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、柬埔寨、寮國、緬甸、尼泊爾、菲律賓等十個國家都爭相取得戲院版權，這也是自2018年的《比悲傷更悲傷的故事》後台片在海外預售版權最多的電影。首次以靈異校園傳說改編成鬼片的驚悚之作。

《女鬼橋》，除了在2020年寫下6000萬全台票房的佳績，也成為當年度串流平台Netflix上台片觀賞次數最多的電影，同時更拿下香港首週末票房冠軍。也因此《女鬼橋2：怨鬼樓》在坎城首度亮相就立刻吸引許多國際買家的青睞。

以校園靈異事件為主題的《女鬼橋2 ：怨鬼樓》。（樂到家國際提供）

由林哲熹、王瑜萱主演的《女鬼橋2：怨鬼樓》。（樂到家國際提供）

《女鬼橋2：怨鬼樓》故事以大學校園大忍館的逆八卦鎮煞樓，具有冤鬼魂魄進得來出不去的靈異功能，結果變成許多鬼魅事件的聚集地。而多年前曾經發生學生在電梯中撞邪事件，如今又因為一群學生為設計體驗AR遊戲時使用了招魂儀式之後，竟無意間開啟了未知之門…。

由於《女鬼橋2：怨鬼樓》這次更上層樓，不僅在特效化妝、視覺特效上工作團隊著墨出更加精彩的驚悚效果之外，同時也讓AR遊戲情境的故事情節增添鬼魅恐怖的氛圍。尤其是主角們在虛擬與現實之間交錯的劇情中，被怨念、執念深化的厲鬼纏身，他們要如何找到解方才能逃出生天，不僅讓國際片商毫不猶豫買單，也絕對是今年下半年最值得影迷引頸企盼的恐怖電影！