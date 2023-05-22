民進黨立委陳歐珀遭控與詐騙集團掛鉤，他為捍衛清白，退出明年宜蘭立委選舉。宜蘭縣區域立委僅有1個席次由誰接棒，前縣長林聰賢與縣黨部主委陳俊宇皆未回絕參選可能。

陳歐珀近來遭指控與詐騙集團掛鉤，雖他已強調絕無此事，但在昨天深夜進一步發表「清白無價，誓死捍衛」退選聲明，強調為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出明年宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

陳歐珀宣布退選，為地方政壇投下震撼彈，面對宜蘭縣區域立委僅有1個席次由誰接棒，地方議論紛紛。

前宜蘭縣長、現任財團法人中央畜產會董事長林聰賢告訴中央社記者，立委選戰已進入緊鑼密鼓階段，但陳歐珀事件卻對宜蘭縣選情造成負面影響，大家應該思考如何為民進黨總統參選人賴清德拉抬選情；戰士沒有選擇戰場的權利，身為黨員若能為賴清德的選情加分，自當全力以赴。

陳俊宇說，明天民進黨中央黨部要召開選策會，可能針對宜蘭區域立委討論，後續徵召程序要由中央黨部對外說明。

陳俊宇表示，如果民進黨中央黨部需要他的話，他會考慮參選立委，但目前不會主動爭取，靜待中央黨部對人選的決定，一切配合中央黨部。