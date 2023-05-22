鹿港綜合大樓內共有4個局處9個單位進駐，整合包括分駐所、戶政所、托嬰、日照中心等等。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

鹿港區綜合行政大樓整合警政、戶政、社政與衛政，規畫1樓為彰化縣警察局鹿港分局福興分駐所，2樓為福興鄉戶政事務所及福興分駐所，3樓為育兒親子館與公設民營托嬰中心。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

4樓為衛生局日間照顧中心，5樓為鹿港區家庭福利服務中心、身障輔具服務據點、志願服務資源整合推廣中心及幸福小舖實物銀行。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

全縣第一棟結合警政、戶政、社政與衛政的彰化縣鹿港區綜合行政大樓22日在彰化縣長王惠美等人的見證下動土，王惠美表示，鹿港綜合大樓內共有4個局處9個單位進駐，整合包括分駐所、戶政所、托嬰、日照中心等等，期望能從小到老都能照顧到，也讓鄉親洽公免奔波。

王惠美表示，彰化縣鹿港區綜合行政大樓整合警政、戶政、社政與衛政，規畫1樓為彰化縣警察局鹿港分局福興分駐所，2樓為福興鄉戶政事務所及福興分駐所，3樓為育兒親子館與公設民營托嬰中心，4樓為衛生局日間照顧中心，5樓為鹿港區家庭福利服務中心、身障輔具服務據點、志願服務資源整合推廣中心及幸福小舖實物銀行。

王惠美說，在工程經費上感謝陳秀寳委員協助，向中央爭取補助經費1944萬元，縣府在議長謝典林及議員們的預算支持下，自籌2億4838萬5000元，共計2億6782萬5000元，縣府整合出機關用地，總面積約1999平方公尺，預將2025年12月底完工，

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港與福興連接相當緊密，相信未來綜合行政大樓建設完工，將為鹿港福興地區，帶來更進步、更繁榮；福興鄉長蔣煙燈也說，在王縣長的努力及各級民代的幫忙之下，期待已久的鹿港區綜合大樓終於動工，期待完工後能提供鄉親更好、更方便的服務。

縣府表示，除綜合大樓外，縣府也積極爭取中央「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」及「少子化友善育兒空間建設計畫」經費，截至今年4月共獲18億5876萬7416元，用於整合衛生局長照、日照、社會處公托、育兒親子館、家庭福利服務中心等衛福及社福空間，目前已規畫10處整合式社福大樓，邁向一國中學區一日照之目標，健全彰化縣社會福利服務資源網絡。