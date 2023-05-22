奧地利湖濱村莊哈修塔特（Hallstatt）有「世界最美小鎮」美譽。

擁有「世界最美小鎮」美譽的奧地利湖濱村莊哈修塔特（Hallstatt），每年有超過百萬名觀光客湧入，大批遊客帶來的噪音讓當地人吃不消，有居民甚至表示被吵到身心受影響，必須看醫生。當地政府日前在著名的拍照景點架上大型木板擋住美景，期望讓觀光客知難而退。

綜合歐洲新聞台（Euronews）、英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）報導，哈修塔特村長邵澤（Alexander Scheutz）日前在湖邊知名拍照點架上大型木板，阻擋遊客在此自拍或拍照。

Certain beauty spots around the world are a real magnet for tourists taking selfies, so one town in Austria decided to put up a fence to block the scenic view@BBCNewsround explains ⬇️https://t.co/rvoaxRFYRc — BBC Young Reporter (@BBCYoungReport) May 19, 2023

這個拍照點相當熱門，放眼望去是山腳下村莊坐落在清澈湖邊的絕美景緻，尖塔教堂為這幅景象染上童話色彩，哈修塔特因而獲得「世界最美小鎮」的美稱，據傳這幅美景也是迪士尼動畫「冰雪奇緣」艾倫戴爾王國的靈感來源，「冰雪奇緣」上映後讓哈修塔特全球爆紅。

With a population of only about 750 living in its narrow streets, the village of Hallstatt is overrun with tourists taking selfies at the place that provided a real-life backdrop for the fictional Princess Elsa https://t.co/BANSEr5dB0 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) May 18, 2023

事實上哈修塔特很早之前就是相當熱門的旅遊景點，尤其受到東亞、東南亞遊客歡迎，大陸惠州更在當地複製了一個哈修塔特小鎮。

1997年被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產的哈修塔特每年吸引超過百萬遊客到訪，每天約湧入7000名觀光客，但村內只有約750名住戶。

邵澤說，觀光客太多，當地已經限制每日到訪的巴士及汽車數量，但外來車輛仍經常超出上限，村民們受夠了，希望遊客「放手」（let it go）。

於是當地議會討論後，決定在拍照熱點架上木板，阻擋美景。不過這項作法很快就被村民打槍，迫使邵澤再把木板撤掉，改安裝告示牌，溫馨提醒遊客「我們住在這裡，請平靜欣賞美景」。

究竟觀光客對哈修塔特的影響有多嚴重？就住在拍照熱點附近的村民琪莫蔓（Andrea Zimmerman）說，大批觀光客及發出的噪音嚴重影響她和先生的健康，先生就醫後被診斷出心臟問題，琪莫蔓自己則是胃病復發。