腎臟是重要的排毒器官，且不同於肝臟，一旦受損即難回復。一名28歲女子因腎臟功能不佳，其家人擔憂其腎臟無法有效排毒，讓女子連4天喝小麥汁，因小麥草汁鉀含量極高，女子因高血鉀症而昏迷，再加上低血壓重創腎小管功能，雖然緊急送醫救回一命，但已加劇其腎衰竭，被迫終身洗腎。

腎臟科醫師江守山在《今天大小事》YouTube表示，上述女子曾食用傷腎的東西，使其腎功能受損。女子的母親擔心女子腎功能不佳，無法達成人體所需的排毒功能，加上聽聞小麥草汁具有排毒功效，因此將小麥草打成汁，讓女子連喝3、4天。

該女子原本即是嚴重腎衰竭患者，喝了含鉀量極高的小麥草汁，使得血中鉀含量飆高，導致心臟亂跳、血壓極低，而在家中突然昏迷。送醫檢測發現，該女子的血鉀濃度高達8.9 (meq/L)，幾乎高出正常人上限(5 mEq/L)一倍。

他表示，一般而言，血鉀濃度過高，要用排鉀針來排毒，但因女子腎功能已經相當差，因此被迫緊急洗腎。此外，女子在緊急送醫過程中，血壓太低，造成低血壓性的腎小管傷害，「雖經緊急搶回一命，但腎功能經高血鉀、低血壓的傷害，已造成嚴重受損，之後無法自行排毒，因而被迫終身洗腎。」

江守山表示，腎臟功能不只是排尿，還肩負排毒、調解電解質、啟動人體造血功能，若腎功能不佳，將出現尿毒症、貧血、軟骨症、心臟衰竭、肺水腫等嚴重疾病，嚴重恐致命。