台中5億身價賴姓男高三生墜樓事件延燒，賴母指控夏姓男配偶涉嫌謀財害命，台中地檢署傳喚夏男追查，今天上午開偵查庭訊問，夏男父子首度現身，夏男以被告、夏父為證人身分應訊，兩人對大批媒體追問不發一語，檢察官經過5小時訊問後，父子均請回，父子面對媒體仍不願說明，委任律師回應，只是配合檢方調查。

台中地檢署傳喚夏男父子追查，今天上午10時召開偵查庭訊問，夏男父子首度現身，直到下午3時結束，夏父以證人身分應訊，父子兩人均請回。台中地檢署表示，根據近日家屬提出質疑及諸多疑點，釐清案情。

台中賴姓男高三生今年5月4日和處理父親遺產的夏姓代書助理出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻墜樓身亡。

檢察官今年5月5日接獲警方報驗，當天相驗、訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男調查，認定夏有涉犯殺人罪嫌 ，但無羈押必要，諭知30萬元交保，已進行相驗解剖送驗鑑定中。

賴男母親19日由議員陪同召開記者會指控，兒子擁有5億房產，慘遭謀財害命，要求檢調加速釐清真相，全案經賴男身世離奇，引發媒體及社會關注。

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