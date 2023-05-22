苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦代表慰勉、頒發加菜金。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局22日起分區舉辦「112年上半年義勇警察基本訓練」活動，今天首場在頭份警分局辦理頭份中隊訓練，苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦代表慰勉、頒發加菜金，並逐一贈送值勤輔助用的袖套，肯定義警無私奉獻，也呼籲民眾踴躍投入義警行列，發揚「警力有限．民力無窮」的社會價值。

警察局保安科長朱添助表示，義警隸屬民防團隊，因應民防團隊每4年1次整編，今天起到26日，在全縣5個警分局分區舉辦義警基本訓練，苗栗縣民防大隊下分編5個中隊、755名隊員，由縣長鍾東錦擔任總隊長。

今天頭份中隊訓練活動中，朱添助代表縣警察局到場指導，頭份警分局副分局長盧彥廷、義警大隊執行副大隊長林運杞、副大隊長葉錦煌、頭份中隊長邱俊熒都列席參加。

陳美琦表示，看到民眾投入義警行列，無私奉獻協助苗栗縣治安、交通，感謝隊員們讓苗栗變成更幸福的城市，讓她感到很感動，而人生能共同成就一件事，就是一種快樂。她也幫忙義警隊員招生，呼籲年滿18歲以上、40歲以下的縣民，踴躍加入義警、協助警察工作，並逐一贈送袖套給隊員們，避免值勤時曬傷。

朱添助表示，去年底縣長選舉期間，感謝數百位義警弟兄協勤，接下來今年底尚有總統和立委大選，屆時的投開票所的安全維護，仍有賴義警隊員鼎力相助，若隊員發現急難救助案也歡迎通報，會請相關機構給予協助。

盧彥廷說，義警團隊每年辦理定期訓練，藉此提高相關技能，以頭份分局轄區的頭份、三灣和南庄3鄉鎮市，分局200名警察同仁需服務10多萬人口，平均每1名警察要服務500名以上民眾，單純只靠警力恐力有未逮，感激義警無私奉獻、發揮戰力，讓警察沒有後顧之憂；另外，未來的義警訓練上，強化國防的常識、交通指揮、救災技能和個人防身術。