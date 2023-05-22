為廣納各方建言讓議事運作更為順暢，基隆市議會22日在基隆市議長童子瑋主持下，頒發議政顧問聘書給蘇仁和等13名前基隆市議員，希望借助前議員的專業及經驗，提供現任議員問政參考。

童子瑋表示，第20屆基隆市議會是一個持續學習、感恩、開放的議會。這半年，我們透過一步步的改變，包括提案檢索系統、可回放的新直播系統，讓市民的議政參與門檻降低。

童子瑋說，議政順暢是所有基隆市民的福氣，現在，我們要廣開議政的建言大門，邀請議政的前輩老師們回來市議會這個大家庭，定期聚會、定期建言，一同讓市議會的議政文化更圓滿、多元，注入活水。

至於未來議政顧問的方向，童子瑋說，希望加入基隆市各行各業、民間社團、婦女團體、公共議題的先進前輩，廣納社會賢達，組成「議政顧問公民團」，讓基隆豐沛的社會力成為監督助力，因為全民的議會就是要讓基隆市民一同實現、一起實踐。

擔任議政顧問的以第18屆、第19屆的基隆市議員為主，包括施世明、鄭怡信、鄭可熙、莊榮欽、詹春陽、鄭林清良、莊錦田、蘇仁和、徐莉莉、林明智、陳江山、陳志成及張淵翔等人。