鄭仲茵在衛視中文台《一袋女王》述說看到女兒黛拉「轉大人」的五味雜陳心情，黛拉對未來超有想法，為了把握大三去國外姐妹校就讀的機會，決定申請美國西岸學校，她自食其力的靠著打工、直播秀才藝存錢，2年內就存下人生第一桶金。鄭仲茵這才知道女兒早已規劃好自己的未來，感動到熱淚盈眶。

鄭仲茵提到，自黛拉讀大學後就常對她的訊息已讀不回，一問之下才知道女兒去打工，鄭仲茵心想讓她有一些人生體驗，就也沒多說什麼。而黛拉就讀的淡江大學全球政治經濟學系，有到國外姊妹校就讀課程的安排，一直以來都很希望到國外求學的黛拉很想把握這次機會，鄭仲茵除了言語上的支持，也開始做未來財務規劃。等到黛拉百般考慮後，選定美國西岸的學校，鄭仲茵開始規劃起她的學費、生活費之際，沒想到此時黛拉竟然要媽媽不用擔心，因為學費她會自己處理。

鄭仲茵這才知道，原來黛拉從大一打工後就開始努力存錢，才大二的她已經存下了人生第一桶金，讓現場藝人好吃驚，因為以一個大二學生要存下百萬，每個月至少要存4、5萬，主持人曾國城還開玩笑的說：「有些地方不要去打工啊」，讓現場所有人笑了出來。

鄭仲茵說因為女兒黛拉有在國際影音平台上直播，用自己的跳舞與歌唱才華獲得斗內(捐獻)，而且她目的清楚，直播所有賺的錢就是為了出國讀書用，所以當黛拉跟鄭仲茵說：「媽咪你放心我處理，如果真的不夠再請妳幫忙」，讓鄭仲茵聽到瞬間熱淚盈眶，感動女兒早早就規劃好自己的未來，已經是不用她擔心的大人了。