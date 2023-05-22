國立中山大學「具隱私保護暨安全資料探勘之醫療資料倉儲系統」專案計畫，開發功能性加密技術，全球首創讓快捷式醫療服務互操作資源（Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR）的醫療數據安全上傳雲端。此計畫協助提供安全的醫療數據儲存交換系統，促進電子病歷交換，同步個人醫療數據和病歷，讓醫院與病人雙方皆能降低經濟與時間成本，榮獲國家科學及技術委員會前瞻資安科技專案計畫辦公室「最亮成果獎」。
中山大學資訊工程學系特聘教授、工學院院長兼資訊安全研究中心主任范俊逸強調，透過此計畫產學研的鏈結與合作，實現具隱私保護的聯邦式學習，並將醫療數據雲端化，促進電子病歷交換，減少國人轉診耗費的經濟與時間成本。此外，個人電子健康紀錄平台將個人醫療數據與病歷同步，便於醫師進行精準診斷，提升醫療水準，進而使醫療與照護端互通。此項計畫成果也在CYBERSEC 2023臺灣資安大會上展示。
衛生福利部已於2022年7月18日公告修正「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，特別著重在醫療AI、資安及遠距醫療面向，並提供電子病歷上傳雲端的法源。范俊逸主持國科會前瞻資安科技專案計畫「具隱私保護暨安全資料探勘之醫療資料倉儲系統」，與共同主持人－中山大學醫學科技研究所教授兼所長莊承鑫、資訊工程學系助理教授徐瑞壕與克拉迪，以及高雄榮民總醫院主治醫師楊宗龍組成跨領域團隊投入研究，除了世界首創的功能性加密技術，協助醫療數據安全上傳雲端之外，發布含隱私保護機制的FHIR實作指引標準文件（Implementation Guide, IG）也為全臺第一，不僅提供安全的醫療數據儲存交換系統，讓醫院能將數據上傳至公有雲、降低維護成本，並開放數據促進醫療產業發展，切合衛福部推動醫療IT發展的電子病歷上傳雲端和FHIR兩大主軸。
范俊逸指出，現行電子病歷交換標準使用VPN與封閉網路，規模小、也難以將數據開放給產業界與學術界共享；同時存在外部惡意攻擊或資訊外洩的安全隱憂，導致醫院須花費巨額成本維護資訊系統，國科會委託的安全醫療資料倉儲系統計畫即著手改善前述缺點，並進一步提供貢獻度驗證等功能。協助病歷以密文形式儲存在公有雲上，且具備屬性加密、同態運算及可搜尋三大特性，並透過聯邦式學習，解決了過去醫療院所只能在自己醫院內訓練模型、導致多家醫療院所間難以相互合作的問題。
此項計畫建立了基於隱私保護快捷式醫療服務互操作資源（Privacy Preserving Fast Healthcare Interoperability Resources, PPFHIR），實現安全的醫療數據交換系統，並透過可搜尋式屬性同態加密（Searchable Attribute-Based Homomorphic Encryption, SABHE）機制整合加密、密文搜尋、同態運算及存取權限管理，保證醫療數據產生後的儲存、取用、操作及運算皆以密文形式進行，最後達到具隱私保護的雲端化醫療數據儲存交換。最重要的是PPFHIR相容現有FHIR系統，易於系統間的介接和轉換。
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