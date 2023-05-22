大聯大第一季合併營收、營業淨利及稅後淨利分別為1447.54億元、19.41億元以及6.85億元，季減18%、38.3%以及51.4%；單季EPS為0.41元，為近6年低點。

大聯大在獲利的持續挹注及有效控管資產下，2023年第一季營運現金淨流入達154.18億元，連續兩季度淨流入超過420億元，無論在財務結構及現金水位上均持續大幅改善，也有利於後續景氣回溫後的運用；股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital,ROWC)分別為3.4%及5.7%。

財務長袁興文表示，產業自去年第三季開始調整，目前景氣仍就處在落底階段，預估第二季營運表現持平或往上，有機會結束落底。

展望第二季，若以新台幣30.4元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1420億至1520億，幅度為季減1.9%到季增加5%；預估毛利率介於3.7%~3.9%；預估營業利潤率則在1.3%~1.45%；稅後淨利為18.98億元~21.03億元，季成長高達177%~207%；單季EPS為0.89元~1.01元。

袁興文特別解釋到，第二季稅後淨利相較第一季大幅提升主要是因為有一個大陸的轉投資公司在大陸4月掛牌，股價上升造成評價損益，4月會有部分進帳15~16億元，依照未實現利益認列，故要反映在第二季財測上。

另外，大聯大董事會也通過3.85元現金股利，創下歷年新高，發放率約64%。