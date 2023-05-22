巨鎧精密主要核心業務為車燈及汽車零組件研發設計、製造及銷售，並專注於改裝車市場多年，是業界少數早期將LED技術投入改裝車燈領域的業者，透過創新設計維持產品獨特性與差異化，從利基型市場中創造藍海掌握先機。

截至今年5月4日止，巨鎧精密國內外累計有效發明專利件數32件、新型專利35件、設計專利件數662件。2021年及2022年申請我國設計專利分別為109件、66件，是國內企業設計專利申請量的第一名、第二名，專利技術投入及數量是國內汽車零組件廠商設計領域的佼佼者。

巨鎧精密持續將綠色環保與未來科技設計思考導入改裝市場元素中，增加研發投資量能，加速產品開發與全球性專利佈局擴張。證交所去年起已持續鬆綁台灣創新板市值與營收上市標準、縮短轉板時間、調整合格投資人資格條件及承銷商協助法遵作業期間等規定，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路；截至今年4月底，全市場合格投資人戶數已衝破19萬關卡，逼近20萬戶。