新北市的低總價熱門路段，則由八里區的龍形三路以94件樣本數奪冠；桃園市最熱門的千萬內購屋路段，是龜山的樂善三路，件數達371件；新竹市南寮的西濱路一段，則以88件成為新竹地區冠軍；台中市烏日的高鐵路二段，件數高達564件，不僅是台中市低總價路段中的第一名，也是七都量體最大的親民購屋路段；台南市永康區的永安路，以及高雄市鳳山區的頂興街，也分別以55件、146件，成為該都會免千萬購屋的最熱門路段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，除了雙北之外，各都最熱門的低總價購屋路段，都離不開重劃區，比如桃園的樂善三路位於A7重劃區；新竹市南寮的西濱路一段，也有漁港、東濱等重劃區；台中市高鐵路二段則位在烏日高鐵特區；台南永康的永安路，亦緊鄰鹽行國中重劃區；高雄鳳山頂興街，也坐落頂庄重劃區之內。主要是新興重劃區在發展之初，房價水位平實，加上發展遠景可期，新案選擇也較多，吸引小資族卡位，使重劃區雄據各都低總價熱門購屋路段的冠軍寶座。

觀察各都最熱門的低總價購屋路段，以台北市北投區中和街的平均坪數最小，只有24.2坪；貸款成數也最低，僅約7成，其餘都會超過75%；且去年Q4平均利率就超過2%，利息負擔比其他都會更大，顯示台北市不僅低總價的選擇稀少，貸款條件也相對嚴苛。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市千萬以內的低總價物件，以老屋為大宗，尤其北投區的中和街近年成交主力為屋齡超過40年的公寓物件，買方財力也多半較有限，導致貸款成數低，利率高。不過老公寓的公設比低，權狀20多坪就有機會買到3房，因此在高房價的首都，仍有穩定的市場接受度。

陳定中表示，內政部6月開放申請的「中產以下房貸支持專案」補貼，台北市原始核貸金額門檻為850萬，若以中和街為例，去年Q4平均授信金額不到700萬，是首都極少數符合補貼條件的區段，因此該路段在今年2月底前申貸購屋的既有房貸戶，將是台北市最有可能受政策嘉惠的族群。