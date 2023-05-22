周一日經225指數收盤升278.47點或0.90%，為31086.82點，創下自1990年7月以來的最高收盤點，也是自2023年4月以來連續上漲時間最長的一次。
東證一部指數升14.21點或0.66%，為2175.90點。
股東回報的持續改善、經濟前景強勁、日圓走軟等因素，推進日經在上周五創下近33年高點。
三井住友銀行的Nikko證券總經理Chihiro Ohta說：「日經指數在午後交易上漲的原因，很可能是海外投資者試圖買入更多日本股票」。
「但是市場可能已經觸頂，短期內可能會暫停上漲，部分原因是美國債務上限談判，引發了不安情緒」。
非壽險的股票領漲。稍早東京海上控股在公布強勁財測前景後，股價大漲5.7%，該公司同時也宣布回購至多1.5%的自家股票。
MS&AD保險大漲1.68%。但是損保控股(Sompo Holdings)下跌0.22%。
保險類股大漲2.35%，成為日經33個次指數中最大贏家。
製藥商第一三共下跌1.93%，為日經指數的最大輸家。晶片製造商瑞薩電子股價也下跌1.93%。
航空股和鐵路股表現亮眼，早盤分別漲2.21%和1.62%。
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