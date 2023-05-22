周一日經225指數收盤升278.47點或0.90%，為31086.82點，創下自1990年7月以來的最高收盤點，也是自2023年4月以來連續上漲時間最長的一次。

東證一部指數升14.21點或0.66%，為2175.90點。

股東回報的持續改善、經濟前景強勁、日圓走軟等因素，推進日經在上周五創下近33年高點。

三井住友銀行的Nikko證券總經理Chihiro Ohta說：「日經指數在午後交易上漲的原因，很可能是海外投資者試圖買入更多日本股票」。

「但是市場可能已經觸頂，短期內可能會暫停上漲，部分原因是美國債務上限談判，引發了不安情緒」。

非壽險的股票領漲。稍早東京海上控股在公布強勁財測前景後，股價大漲5.7%，該公司同時也宣布回購至多1.5%的自家股票。

MS&AD保險大漲1.68%。但是損保控股(Sompo Holdings)下跌0.22%。

保險類股大漲2.35%，成為日經33個次指數中最大贏家。

製藥商第一三共下跌1.93%，為日經指數的最大輸家。晶片製造商瑞薩電子股價也下跌1.93%。

航空股和鐵路股表現亮眼，早盤分別漲2.21%和1.62%。