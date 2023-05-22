羅東警分局21日下午執行巡邏勤務，發現陳姓男子駕駛的黑色自小客車違規闖紅燈左轉，警方隨即攔查，陳男逃逸過程中不斷變換車道，還與警車發生碰撞導致翻車，陳男輕微擦挫傷，乘客詹姓男子頭部等處受傷，無生命危險。

警方今天（22日）表示，當時警方發現陳男駕駛的自小客車，突然在路口上急速違規左轉闖紅燈迴轉，警方開啟警鳴器、警示燈實施攔車，陳男未停車受檢，加速逃逸，並在冬山街道恣意闖紅燈、任意變換車道。

警方鳴笛、使用喊話氣告知陳男停車受檢未果，警方表示，當時陳男變換車道後，警車閃避不及，2車發生碰撞，陳男自小客車重心偏移後撞到分隔島翻車，員警隨即將傷者送醫，陳男輕微擦挫傷，乘客詹姓男子頭部撕裂傷、雙手雙腳多處擦挫傷、胸悶，住院檢查中，意識清醒無生命危險，雙方皆未飲酒。

警方指出，陳姓男子因詐欺、洗錢防制法被通緝，以及所涉的公共危險罪，警方依法告發並移送宜蘭地檢署偵辦；交通事故肇責部分尚待警方釐清，執勤同仁執法過程，致事故發生，羅東分局會再做相關勤務檢討及加強教育。