王品澔是第8屆璀璨之星「模特兒組」冠軍。（伊林娛樂提供）

第12屆伊林璀璨之星報名正式起跑，戲劇男神温昇豪、金鐘女神李杏、新生代人氣藝人王品澔、「原子少年」金雲4位形象代言人22日合體，曾是第8屆「模特兒組」冠軍的王品澔，被問到《全明星運動會3》藍隊隊長賀軍翔陷舌吻酒店妹桃色風波，他驚訝表示真的沒看到這新聞，一臉尷尬表示，之前藍隊會聚會吃飯，領隊錢薇娟也會在，但他們私下沒一起喝酒過，強調「哥哥對我們都滿好的」。

王品澔在《全明星3》與賀軍翔同屬藍隊，第3季錄完，王品澔跟賀軍翔還參加星光籃球對抗賽，被問上一次聚會？他說應該是冠軍賽結束至今，已經有點久了，但他有時會和賀軍翔一起打籃球。

温昇豪被問是否會避免去私人招待所？他大方表示，「私人就私人，談事情有什麼好避？」曾投資紅酒、、餐酒館的他表示自己私下其實滴酒不沾，除非工作、應酬場所需要，回家是絕對不喝。

愛好小酌的李杏則透露，自己不可能喝酒誤事，因為都在家裡喝，「我酒量還行，但不追求醉，因為我喝醉很無聊。」

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