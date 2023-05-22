2023坎城影展競賽片《五月的你，十二月的她（暫譯）》（May December）當地20日晚間在坎城影展舉行世界首映，本片由《雷神索爾：愛與雷霆》娜塔莉波曼（Natalie Portman）、《我想念我自己》茱莉安摩爾（Julianne Moore）兩大奧斯卡影后共同主演，故事描述一位女演員為了即將拍攝的電影，而來採訪一位多年前因為與未成年少年劈腿而聞名全國的女子……，本片是《因為愛你》、《遠離天堂》名導陶德海恩斯第四度入圍坎城影展主競賽，他過去的作品《因為愛你》讓美國知名女星魯妮瑪拉登上坎城影后寶座，《五月的你，十二月的她（暫譯）》在本屆坎城將會有什麼斬獲，相當令人期待！另外，因為演出Netflix熱門影集《河谷鎮》以聞名的查爾斯梅爾頓，在片中飾演讓茱莉安摩爾跨越禁忌界線的「小鮮肉」，兩人之間的對手戲也是本片一大看點！

《五月的你，十二月的她》在坎城影展首映之後，獲得長達6分鐘的起立鼓掌，並獲得歐美影視媒體的廣泛好評，在坎城場刊上的分數更高達3分，暫居本屆競賽片第一名！影評盛讚電影既誘人又危險，並稱讚娜塔莉波曼和茱莉安摩爾的精湛演技。《DEADLINE》表示：「持續地扣人心弦。」《好萊塢報導者》表示：「娜塔莉波曼和海恩斯的謬思女神茱莉安摩爾引人入勝的表演，為這部電影帶來龐大的吸引力。」《AWARDS WATCH》表示：「茱莉安摩爾豪不猶豫跨越最艱難的道路，繼續證明她是我們當今最無畏的女演員。」

受訪時，陶德海恩斯被問到英文片名「五月十二月」的意義。「這是個英文的俗語，五月十二月，無法翻成其他語言。」他說：「它是老少配的意思，（年輕的）五月和（年長的）十二月。」陶德海恩斯打趣道：「法國的人們會將這件事稱作『馬克宏』。」這番話讓全場記者爆笑，因為法國總統馬克宏的妻子比他年長25歲。如同陶德海恩斯過去的其他作品，《五月的你，十二月的她（暫譯）》要讓觀眾反思那些我們習以為常的社會認知。茱莉安摩爾與陶德海恩斯是第五度合作，讓她第四次入圍奧斯卡影后的《遠離天堂》即是由陶德海恩斯執導，對於本片的主題，茱莉安摩爾表示：「當人們處於不同人生階段時，（談戀愛）是不合適的，為什麼我們要對此設下限制？」

《五月的你，十二月的她》的拍攝時程非常緊湊，因此沒有事先排練的時間，這對娜塔莉波曼和茱莉安摩爾都是一大挑戰。茱莉安摩爾回憶，她某天拍完一場很激烈的戲之後，下一場戲要演出長達六頁的對白，讓她陷入恐慌：「我嚇壞了，『天啊，天啊，我做不到，我做不到』。」幸好，娜塔莉波曼給了茱莉安摩爾全力支持，讓她順利完成這場戲。茱莉安摩爾表示，她和娜塔莉波曼過去僅止於在頒獎典禮碰過面，「現在我覺得，『我愛她，我就是愛她。』她給了我能量來完成那六頁的對白，這可不是一件小事。」