針對灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近來的一連串荒唐行為，老前輩「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）再度對媒體談起此事，他告訴美媒TMZ說：「你想怎麼做？你想要自己留下什麼樣的事蹟，供你的孩子們日後去google？我做對99件事只錯了1件，大家當下只會記得那件做錯的事。」

亞瑞納斯表示，這些錯誤必須要用很多正面成績才能洗刷，必須要多拿幾座總冠軍，多拿幾次得分王，「如果是這樣，那就著手去做吧。」亞瑞納斯鼓勵莫蘭特努力打出成績，他以布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）為例，為了在球場有好表現，他們都犧牲了一些友情和玩樂，也就是他不希望莫蘭特再和那些損友泡在一起，「好好保護你自己的資產和名聲，以及你的未來。」

顯然有人認為莫蘭特很乖，只是被朋友帶壞了，FOX球評貝勒斯（Skip Bayless）卻在初次亮槍事件時（3月）指出：「你們以為莫蘭特誤交損友，其實他自己根本就是那樣的人。」

Probably Ja Morant's room growing up💀 pic.twitter.com/UBmXvRDWi3 — NBA Memes (@NBAMemes) March 4, 2023

2009年亞瑞納斯為了和隊友賭氣，把手槍帶進球隊休息室嗆聲，遭到聯盟總裁史騰（David Stern）重懲，剩餘球季報銷（50場）。在莫蘭特事件之後，亞瑞納斯經常成為媒體訪問對象，前一次他在《紐約時報》受訪時相當驚訝，他不太相信莫蘭特還敢再度直播亮槍，他以為是舊的影片，可見莫蘭特的荒唐已超乎他的想像。