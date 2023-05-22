台股上周收16174.9，周線翻紅，大漲4.3%。中信上櫃ESG 30 ETF（00928）經理人張嘉祐表示，美國科技股補漲之下，帶動台股電子族群的表現，上周在三大法人同步加碼下，台股上周攻克萬六大關，成交量也溫和放大，並站上72天大箱型的壓力區間，緊接著時序來到5月底，台股將進入股東會、除權息旺季，有望對台股帶來一波有利行情。

張嘉祐接著說，近期美國大型企業相繼召開法說會，人工智慧（AI）成市場焦點，也預計AI應用未來將會成為支撐市場的主要題材，隨著AI議題逐漸發酵，具有領先技術的台廠，如：半導體產業，都有望在未來取得商機，而產業庫存消化也有望在第二季底完成，下半年在新應用需求擴大的情況下，台廠的訂單預計將會有所成長，儘管需求成長的不確定性、及供應鍵調整，仍影響市場氛圍，行情震盪難免，但也正是投資人伺機布局的好時點，建議投資人仍布局長線題材的類股，像是：通訊、資訊科技、半導體、ESG、新能源及電動車等。