袁興文表示，大陸針對美國貿易戰祭出反制，以嚴重網安隱患為由，提出大陸關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品，此舉震撼全球記憶體市場，對大聯大代理業務是否會受到衝擊，袁興文表示，首先，大聯大不會就各別客戶不做評論，大聯大是代理商角色，本身在進口、大陸本土品牌都有做相關代理，最重要的還是著重終端市場需求，各別產線的up或是down，多只是取代或替代的問題，比較不受到各別業者狀況的影響，最重要的還是總需求。

展望全年表示，副總林春杰表示，以大聯大來說，通常第三季會是全年最強的一季，只是今年狀況特殊，有通膨、宏觀等經濟因素衝擊，所以今年有待觀察。

就各產品線來說，林春杰表示，智慧型手機今年恐會相較去年持續衰退，期望明年可以看到回升；PC/NB預計下半年會比上半年好，主要是Gaming(電競)領域，消費性PC/NB還是比較低迷，就整體來說，今年相較去年還是有約15%衰退；伺服器部分，在一片不好的景氣下，今年有機會還是有低個位數的成長，且今年有ChatGPT議題的帶動，其對半導體最直接的帶動就是HPC(高速傳輸)、ASIC(客製化晶片)、GPU等，但目前ChatGPT還是有很多討論，有正面有負面；汽車電子部分，主要成長動能來自電動車，但近期特斯拉降價動作很大，且歐洲對於電動車補助減緩甚至暫停，恐會衝擊電動車成長，或是造成品牌的洗牌效應，都要再觀察。

林春杰表示，個人消費性電子自去年第三季開始就有庫存調整，庫存水位可望在第二季恢復健康，但是是否會重回成長，仍要看第三季的需求是否回來，另外，也有部分半導體庫存的去化將遞延到第三季，目前市場狀況還不是很明朗。以大聯大來說，最主要觀察就是營收的回升，象徵整體市場需求歸隊，大聯大目前還需要逐季觀察，上下半年營收比重現在看不準。