《蜘蛛人：穿越新宇宙》劇照（索尼影業提供）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》劇照（索尼影業提供）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版重量級配音明星終於在今（22日）曝光，柯震東與王淨將獻出兩人的動畫電影配音初體驗，重新詮釋男主角邁爾斯摩拉斯與女主角關史黛西之間的複雜感情。繼在《月老》中火花四射的化學效應之後，這對銀幕情侶檔將延續彼此之間的紅線羈絆，轉化成漫威多重宇宙中的蜘蛛絲。在今天公佈的「月老版」蜘蛛人海報中，邁爾斯與關擺盪在台灣觀眾最熟悉的西門町萬年大樓前，這則令人驚喜的跨界合作消息，讓粉絲大嘆陷入觀賞中文版與英文版的選擇障礙中，柯震東與王淨的聲音表演也讓大家期待不已。

對於首次為電影動畫角色配音，而且又是漫威英雄中人氣最高的蜘蛛人，身為蜘蛛人狂粉的柯震東表示非常的興奮，但是這項任務卻讓渾身是戲的他吃足了苦頭：「這次的配音工作比想像中難很多很多很多，配音工作在情感的表現方式，跟以往演戲的呈現方式有很大的差距，但也很有趣。很開心能有這個機會擔任蜘蛛人動畫配音的工作，完成了兒時的夢想！」沒想到能成為這個宇宙中的「台灣蜘蛛人」，對柯震東來說真的是美夢成真了。

同樣也是首次為電影動畫配音的王淨，這次扮演來自65號地球的帥氣女蜘蛛人關，對於這次跟以往截然不同的體驗，她開心的談道：「我一開始真的非常緊張，多虧配音導演很有耐心的引導，才能完成這困難的任務。這是跟以前完全不同的表演經驗，讓我開發了另一種聲音的表演方式，真的很有趣！」柯震東與王淨這次的全新詮釋以及截然不同的表演方式，為中文版電影增添了更多看點，精湛的聲音演技更讓導演狂讚兩人真的很聰明，第一次配音就配到可能是近幾年來最困難的電影，但是兩人馬上就能進入狀況融入角色，在有限的時間內順利完成這艱難的工作。

在今天公佈中文配音明星陣容的同時，柯震東與王淨也即將在5月27日（六）的粉絲見面會與大家近距離互動，凡購買6月20日《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版首映會預售票的觀眾，就有機會獲得兩位明星親手發送的特別版海報，當日只限200份！更多關於粉絲見面會及首映會的活動細節，即將在24日公告，屆時請密切關注索尼影業粉絲專頁。