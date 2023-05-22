明道中學技術高中部電子科連國筌、林俊齊、美工科戴筠芸、商經科詹佩佳共同合作完成「太陽能車邊帳」，獲得「金牌」及沙烏地阿拉伯、韓國2個國家特別獎，尤受沙烏地阿拉伯青睞。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

第34屆馬來西亞ITEX國際發明展日前於吉隆坡辦理疫後首次實體展競賽，全球共有19個國家近千件作品參賽，明道中學高中部、技高部及國際部同學跨群科、跨部別合作研發6件作品參賽，全數獲獎，勇奪4金2銀與3個大會特別獎的好成績，且皆取得專利，未來可再持續發展。

明道中學技術高中部電子科連國筌、林俊齊、美工科戴筠芸、商經科詹佩佳共同合作完成「太陽能車邊帳」，獲得「金牌」及沙烏地阿拉伯、韓國2個國家特別獎，尤受沙烏地阿拉伯青睞。他們說，傳統露營車車邊帳大多採布類軟材質，容易氧化影響使用年限，以折疊式太陽能板取代兼具環保與發電功能，並能針對車型大小客製化調整，目前從1.5噸小型自用車到26噸中型露營車均可安裝使用。

同樣獲「金牌」的有「瀝水馬克杯」、「多功能資料夾」與「運動凹折保護裝置」。其中，商經科黃禹齊、謝智謙、陳廷彥、廣設科徐楷喬觀察到泡茶時，茶包殘留茶汁、茶漬易在桌上留下痕跡，於是在馬克杯內設計集水功能，讓日常生活更加便利；商經科洪采葳、周葳、盧冠蓁則透過將L型夾、U型夾和寫字板3種物品重新組合，1個資料夾即可解決紙張塞在書包中變形、變皺且不易翻找的困擾。

「擠牙膏器」與「定量洗衣桶」也獲「銀牌」佳績。「擠牙膏器」同時獲得香港特別獎的肯定，由國際部陳庭緯、商經科黃少均發明，將牙膏管內用類似夾鏈功能分成5段，解決牙膏越用越難擠的問題，無需另外使用擠牙膏輔助器；「定量洗衣桶」由商經科湯家宜、黃若溱、黃筳鈊、吳佳樺發明，不但解決洗衣服清潔劑用量的問題，同時還可以用在液體、粉狀物的劑量控制，生活應用面廣泛。

明道中學校長汪大久表示，同學們從日常生活中觀察與實踐，發現問題進而設法解決，在發明展中跨域合作，善用自己專長並進行團隊溝通及創作，正是未來進入社會職場必備技能，也恭喜同學榮獲佳績，用發明讓世界變得更好。