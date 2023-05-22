搶攻端節送禮與自食商機，瓦城集團推出跨品牌的「端午粽專屬禮盒」，精選歷來受好評的鹹粽「泰式蝦醬肉粽」和「醇厚麻油雞肉粽」、甜粽「芋香紫米粽」及「椰香榴槤粽」 等4款口味粽子，組合成三種禮盒，滿足不同需求。即日起至6月22日開放訂購，活動期間隨貨贈總價值2,228元的「美味饗樂券」外，瓦城商城線上再享消費滿1,999元免運優惠。

瓦城三種禮盒夢別為「嚴選飄香粽組」四鹹兩甜售價980元、「經典飄香粽組」兩甜兩鹹售價630元，以及「獨創美味鹹粽」單一口味四入售價750元。

瓦城集團今年推出的四款粽子皆為人氣經典口味，「泰式蝦醬肉粽」選用軟嫩多汁的五花肉，配櫻花蝦、鹹蛋黃、珠貝等香氣十足的澎湃食材，佐以濃醇鮮美的泰式蝦醬，山珍與海味交織。「醇厚麻油雞肉粽」滿是薑香與麻油的金黃色糯米包裹鮮嫩雞腿肉，綴以珠貝、鴻喜菇、蜜栗子，多層次的迷人香氣與飽滿口感迸發出令人難忘的好滋味。

瓦城泰式甜粽「椰香榴槤粽」由綿密香甜的手工榴槤蓉、蜜紅豆、黑芝麻組成豐富多層次的內餡，搭配椰香淋醬，彷彿瞬間置身曼谷街頭的南洋風情。「芋香紫米粽」以軟糯紫米綴以香甜椰肉、紅豆增添口感，輕輕咬下感受香濃綿密的芋泥，淋上主廚特製椰香醬、撒上香脆綠豆仁，風味口感更上層樓。

除展現泰式結合中式的獨門好滋味，瓦城集團更為這場可鹹可甜的豐盛饗宴打造亮眼外型。若選擇至各餐廳門市取貨，瓦城集團貼心的提供時尚造型保冷袋包裝，不僅延長保冷，橘紅色系設計更帶給消費者最熱情奔放的粽夏時光；若選擇宅配到府，限定包裝禮盒以白、綠色作為主調，輕盈簡約的設計搭配粽葉意象，令人耳目一新。

瓦城集團「端午粽專屬禮盒」即日起至6月22日開放訂購，「端午粽專屬禮盒」隨貨再贈總價值2,228元的《美味饗樂券》，內含餐廳品牌338元美味饗樂券6張及大心元50美味饗樂券4張，總共10張優惠券，可在8月31日（四）前於各品牌門市消費滿額使用。