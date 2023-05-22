國喬表示，自創立以來，一直重視結合上游供應商及客戶共組優質的夥伴關係，除了持續朝高值化發展，更超前部署下一個永續50年，率先同業宣布設立「永續長」，實現低碳循環經濟目標。

在減碳轉型和跨界合作目標上，國喬除了專注於本業投資外，跨業投資碳三產業鏈的泉州廠，今年第四季也將完工投產，年產值和獲利成長可期。

另外，國喬今年首度以公司治理面向，強化與利害關係人溝通，結合ESG概念推出股東會紀念品—康寧VISIONS多功能導磁盤。主要用在節能和解凍，適用於各式爐具，被喻為廚房節能神器，兼具實用功能和永續理念，為生活和地球都減少負擔的設計，共同走向更友善地球的美好生活。

國喬指出，ESG是從環境、社會、公司治理三面向的整合，而股東正是其中一個不可或缺的重要力量，今年國喬期望透過股東紀念品落實ESG概念，推出康寧多功能導磁盤攜手10萬名股東一起落實永續生活。

國喬表示，秉持以人為本的理念，實踐多元共融的友善職場，該公司致力優化員工照護和本業精進，具升遷制度完善和福利穩定的工作環境，也使員工平均年資高達14年。

而在社會關懷上，國喬藉由教育、就業、工安、環保四大全齡關懷行動，以實際作為投入補助居民水電費、中小學學童獎學金、學童書籍和保險學雜費、贊助仁大消防隊、仁武義消眷屬協會救災設備等，成為地方發展的重要推手。