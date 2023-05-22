嘉義市長黃敏惠則當場向陳建仁提出、送上計畫書，爭取「文化新絲路2.0策略計畫」及「生活新路網策略計畫」共計305.5億建設經費。（呂妍庭攝）

林務局長林華慶簡報表示，大阿里山軸帶百年躍升建設達66.62億元。（呂妍庭攝）

行政院長陳建仁今視察嘉義製材所、動力室等設施。（呂妍庭攝）

行政院長陳建仁今到嘉義市體驗、搭乘阿里山林業鐵路及文化資產管理處打造的全新車箱「福森號」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

行政院長陳建仁今到嘉義市體驗、搭乘阿里山林業鐵路及文化資產管理處打造的全新車箱「福森號」，透露林務局還要在大阿里山地區投入66.62億元，從2024年至2027年推動大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，期許打造阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶，嘉義市長黃敏惠則當場向陳建仁提出、送上計畫書，爭取「文化新絲路2.0策略計畫」及「生活新路網策略計畫」共計305.5億建設經費。

陳建仁今由行政院祕書長李孟諺、農委會主委陳吉仲、立委王美惠、吳玉琴及嘉義市長黃敏惠、林務局長林華慶等人陪同下，視察嘉義製材所、動力室等，並體驗搭乘阿里山林鐵以檜木全新打造的福森號車廂，從車庫園區搭至北門車站下車，黃敏惠、王美惠也當面向陳建仁、農委會主委陳吉仲呼籲多照顧嘉義市。

黃敏惠提出的「文化新絲路2.0」經費為44.5億元，其中「生活新路網」輕軌建設為261億元，兩個計畫合計305.5億元，希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一哩路，讓世界看到新的文化絲路。

另，黃敏惠也提到，高鐵聯外的輕軌建設更是串起觀光客搭乘百年林鐵從北回歸線經過，海拔30公尺的嘉義市直上阿里山最關重要的交通建設，是串聯高鐵、林鐵及台鐵的最後一哩路，指國外旅客可以透7種的軌道體驗，包括高鐵、糖鐵、輕軌、林鐵、嘉油鐵馬道的油鐵、台鐵及機捷鏈結大阿里山相關觀光景點，強調推動輕軌不僅關係到嘉義縣市的發展，更能提升台灣在國際觀光的吸引力，成為觀光新亮點。

陳建仁表示，他大學時熱衷爬山，曾從南投溪頭走到嘉義阿里山，也就是俗稱的「溪阿縱走」，所以對阿里山印象深刻，2001年阿里山成為國家級風景區，2019年登錄阿里山林業鐵路為國家級第一個文化景觀。不過2009年莫拉克風災重創阿里山林鐵，400多處的損害，最後行政院核定投入42億元經費重建，進行重建。

陳建仁肯定阿里山林鐵求新求變，跟其他國家的日本、瑞士等國家高山鐵路締結姊妹鐵道，相當不容易，可以利用鐵路外交、行銷台灣，也是大家的努力。

陳建仁進一步表示，阿里山林鐵新打造的福森號車廂，十分具有特色，未來林務局還要投入大阿里山地區60億元的軸帶百年躍升建設，從2024年至2027年間，強調雖然很多人說他任期只有1年，但他都說建設要做1＋4，甚至更長，包括規畫到2030年永續發展目標，甚至2050年的淨零排碳，打下堅定的基礎，讓台灣更加強韌、幸福溫暖。

陳建仁誇黃敏惠的文化新絲路2.0很有創意，會把黃敏惠給的計畫帶回去好好研讀， 中央會跟嘉義市一起努力，讓阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶。