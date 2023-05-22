雙方於2022年12月完成合約簽署，世紀風電將按照風場之地質條件，替海龍計畫量身打造三腳套管式水下基礎構件，高度超過90公尺、單座重達2000噸，相當於一千台汽車重量的總和，待完工時將是台灣離岸風場最大型的水下基礎。

目前海龍計畫已完成並啟動各項主要合約，風場正穩健建置中，預計於2025至2026年併網發電，屆時將成為台灣史上最大單一風場，提供超過百萬家庭用電。

世紀風電已收到海龍計畫的條件式開工通知，將於周一開工典禮後進行切板及相關製造工作，專注完成海龍風場需求，世紀集團旗下公司與廠房，包含世紀風電台北港廠、世紀鋼觀音廠、世紀鋼雲林廠及世紀樺欣台中港廠，都將投入海龍專案水下基礎生產製造，落實本土化與建立在地供應鏈。

世紀集團董事長賴文祥表示，除了政府對於本土化製造的大力支持，海龍也給予世紀必要的協助，並且分享水下基礎經驗讓世紀參考。隨著世紀風電的技術能力、充足人力、品質管理及商業條件漸入佳境，世紀相信在條件式開工通知下，開工典禮後開始順利生產，如質、如期交付海龍離岸風電的訂單。

海龍計畫工程統包總監Frank Spee表示，公司賦予世紀風電此項重任，相信他們有能力符合所需的環安衛及品質標準，如期如質交付水下基礎。這項合作不僅對海龍至關重要，也證明台灣供應鏈有能力穩定供應及達到國內離岸風電成長目標，並持續吸引投資以實現這些複雜的巨型計畫。