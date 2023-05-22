4月核准大型投資案件包含美商MICROSOFT CORPORATION以貸款投資方式對台灣微軟營運有限公司增加投資美金4億3000萬元，從事經營資訊軟體服務業等業，以及英屬開曼群島商FIRST MELODY以新臺幣21億4500萬元增資前電科技股份有限公司，從事經營電子零組件製造業等業務。
累計1-4月核准新設公司件數為377件，新設公司投資金額美金8391萬4,014元，約合新臺幣25億1742萬426元。
經濟部投審會今(22)日發布投資統計指出，今年1-4月核准僑外投資件數為687件，雖較去年同期減少5.76%；但核准金額33億727萬元(約新臺幣992億1810萬元)，則較去年同期增加6.02%。
4月核准大型投資案件包含美商MICROSOFT CORPORATION以貸款投資方式對台灣微軟營運有限公司增加投資美金4億3000萬元，從事經營資訊軟體服務業等業，以及英屬開曼群島商FIRST MELODY以新臺幣21億4500萬元增資前電科技股份有限公司，從事經營電子零組件製造業等業務。
累計1-4月核准新設公司件數為377件，新設公司投資金額美金8391萬4,014元，約合新臺幣25億1742萬426元。
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