4月核准大型投資案件包含美商MICROSOFT CORPORATION以貸款投資方式對台灣微軟營運有限公司增加投資美金4億3000萬元，從事經營資訊軟體服務業等業，以及英屬開曼群島商FIRST MELODY以新臺幣21億4500萬元增資前電科技股份有限公司，從事經營電子零組件製造業等業務。

累計1-4月核准新設公司件數為377件，新設公司投資金額美金8391萬4,014元，約合新臺幣25億1742萬426元。

外資上周持有台股市值大增逾1兆元
《證交所》外資連4周提款止血 上周買超778.79億元、今年第三大
件數減、金額增 僑外投資今年以來破33億美元
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