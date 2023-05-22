林志宏總經理表示，儘管今年第一季我國經濟成長率呈現負3.02%，銀行的經營環境充滿挑戰，但該行仍持續秉持穩健經營，主要業務仍維持良好的成長動能，且第一季受惠於淨利差與淨息差維持相對高水平，合併利息淨收益較上年同期大幅成長31.2%，致第一季合併稅後淨利達52.6億元，較上年同期成長15.0%，稅後淨利歸屬母公司業主42.6億元，較上年同期成長17.0%，稅後每股盈餘0.88元，優於上年同期的0.81元。此外，該行個體3月底逾放比0.17%，備抵呆帳覆蓋率872.84%，普通股權益比率CET1 12.13%、資本適足率15.88%，充分顯示該行第一季的營運表現獲利良好，資產品質穩固，資本適足率充足。

上海商銀今年的策略主軸為：「多元核心，數位永續」，積極致力於擴增新獲利引擎，擴大營收與獲利來源，同時順應國際潮流，積極推動數位轉型與ESG永續發展。第一季營運發展的主要亮點包括：推動財金部及海外分行功能強化專案，更新提升財金交易系統，強化財金部組織人才、產品創新及財務行銷(TMU)團隊，以擴大財務操作等非利息收益。該行今年加強衝刺台灣的國際債券承銷業務，第一季的承作件數為全市場第一，案件參與率最高，而承作金額則在本國金融機構排名第二。

此外，該行為加速推動數位轉型，也在第一季進行數位金融處的組織改造，提升為數位金融事業部，擴大組織編制，加強吸引數位金融科技與資訊科技人才，強化數位金融交易與服務平台; 持續向前推進新核心系統建置專案，強化資訊競爭力; 接軌國際，簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)，進行投融資碳盤查及規劃減碳目標與策略，落實ESG永續發展。該行第一季獲得S&P全球永續年鑑評選為產業排名前10%的ESG績優企業，同時也通過信用卡及簽帳金融卡ISO 14067碳足跡的驗證，並獲得行政院環保署頒發信用卡及簽帳金融卡產品碳足跡標籤證書，積極推動綠色消費。

林志宏總經理也表示，該行中期發展以「發展多元核心，驅動數位轉型，強化國際金融，厚植人力資本，創造永續價值」為主軸，將持續加強綠能電動車、六大核心戰略產業及消費性貸款，並善用信用保證機制，提升資本使用效益。

該行2022年盈餘將配發現金股利每股1.8元，尚待6月13日的股東會通過。