YouTuber視網膜經營頻道《眼球中央電視台》，擁有121萬的高訂閱，在網路上聲量相當高，未料近日卻宣布頻道將於31日起停止更新，讓網友相當震驚。他今（22日）與陶晶瑩、黃豪平等人出席三立《全明星辯論會》，被問到該事時坦言：「單純覺得網路做膩了，尤其現在這麼多垃圾資訊，要一直吸收過濾，我覺得到最後有一點被掏空，所以想說換個環境或是換個路線。」

經營YouTube近8年的他，表示在外界眼中都認為他們很好賺，但其實成本超級高，「每個月支出的人事費、辦公室那些，一年可以回收的錢並沒有很多」，黃豪平也說除非是前3名或是很頂流，才有辦法持續有收入。最後他更爆料昨天才去視網膜家玩，直呼視網膜的家超級大。

台灣首檔大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》，將於6月17日(六)起每周六晚間8點於三立都會台登場，評審長陶晶瑩搭檔司儀視網膜強勢回歸，18位明星以「辯論」作為表現方式，分兩隊合作競賽，探討全民有感議題，喚起大家對思考、表達與聆聽的重視，和觀眾一起學習「好好說話」。

《全明星辯論會》節目由兩隊橫跨各領域的明星辯手進行辯論比賽，環節中加入魔王辯手、明星辯手及導師的刺激淘汰賽。除主持人陶晶瑩與司儀視網膜外，名導演葉天倫、賈培德及許榮哲擔任評審，辯論賽則組成黑白兩隊，分別為黑隊隊長黃豪平、明星辯手隊員為關韶文、阿喜、木星、莫宰羊、陳大天、賀瓏、吳怡霈、徐新洋等，白隊隊長陳芳語、明星辯手隊員為倪暄、凱莉、侯昌明、馬力歐、楊昇達、朱琦郁、蘿莉塔、董仔等，再加上2位辯論協會支援助教組成超強明星辯手群。