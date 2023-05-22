每個人臉型不同，適合的髮型也不一樣，一名男網友表示，看日本節目發現，日本女生從藝人到路上民眾都有瀏海，台灣女生大多是旁分居多，問「日本女性是不是很重視瀏海？」貼文引發熱議，有網友直指，台灣氣候較悶熱，尤其是騎車戴安全帽容易出油，瀏海就會變得很難看，因此無法像日本妹一樣維持瀏海的髮型。

原PO日前於PTT八卦版指出，最近很喜歡看日本綜藝、日劇或電影，觀察到無論是藝人或民眾，只要是女生都很用心打理瀏海，反觀台灣女生有瀏海的比例沒這麼高、化妝的人也較少，好奇問「日本女性是不是很重視瀏海？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「日本男生比較在乎瀏海吧」、「日本的妝容根本跟不上流行」、「東方五官致命缺陷就是額頭到鼻樑那塊，用瀏海擋住可以遮醜」、「快40年前的髮型」、「BLACKPINK的Lisa也很重視瀏海，還噴定型霧，瞬間變鋼鐵瀏海」。

但也有人點出台灣不適合瀏海原因，「台灣太潮濕，所以沒辦法像日本一樣維持瀏海」、「安全帽是瀏海殺手」、「夏天很容易出油，就變得很難看」。