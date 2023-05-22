全球期待中美兩國扮演火車頭的角色，帶動全球經濟復甦，但美國正面臨債務違約隱憂，中國年度經濟成長也放緩至3%，且人口自1961年來首次下降。中國經濟學家金刻羽撰文分析，上述這兩個數字揭示中國面臨的嚴峻長期挑戰，即中國未能充分僱用其最年輕、受教育程度最高的一代人。

金刻羽在華爾街日報撰文指出，中國去年16至24歲人群的失業率達到20%歷史新高，是2018年的兩倍之多，根據一項調查，去年秋季招聘季約有45%的中國應屆高校畢業生沒有收到工作錄取通知，問題不在於中國沒有足夠的工作機會，相反是因為這群人接受的教育和具備的技能與空缺職位不匹配。

文章指出，根據中國教育部預測，到2025年中國製造業的勞動力缺口將達3000萬，中國現在大量需要的不是高級學位，而是針對操作複雜設備或運行自動化系統等工作的技術和職業培訓，這就是為什麼受過最好教育的人難覓用武之地，95%的職業學校學生反而畢業後就找到工作。

文章提到，這些受過最好教育的人被稱為「新生代」，他們是20世紀80年代以來出生的一代，由於先前20年中國高等教育的規模擴大了10倍，他們成為了中國歷史上受教育程度最高的一代，根據統計，新生代中四分之一的人獲得學士學位，1970年代出生的人中這一比例卻只有6%。

中國力促科技領域發展，但文憑並不一定能轉化為高科技部門或智能製造公司尋求的技能。文章最後總結，中國想成為一個更加成熟的經濟體，必須先弄清如何僱用被當前經濟落下的大量高學歷年輕人。