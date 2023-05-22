警政署長黃明昭（前左四）今赴花蓮縣警察局參加座談會，特別頒發慰勉金予花蓮警方，肯定偵破各類刑案的優異成績及一線同仁執勤辛勞。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方近期陸續破獲毒品、詐欺等重大刑案，警政署長黃明昭今赴花蓮縣警察局參加座談會時，特別頒發慰勉金，肯定偵破各類刑案的優異成績及一線同仁執勤辛勞，期勉同仁持續打擊犯罪，守護民眾生命財產及安全。

黃明昭今天前往花蓮縣警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」，特別在會前頒發破獲重大刑案慰勉金，肯定花蓮警方偵破各類刑案的優異成績，包括刑警大隊偵查第三隊破獲何嫌栽種第二級毒品大麻案、鳳林分局偵破曾嫌等9人共組假投資詐欺集團案。

黃明昭在會中除說明執行專案工作重點，更要求警方強力掃蕩黑幫分子、杜絕防制暴力不法，落實建立友善通報網，仔細挖掘社區治安死角，並與地方縣政府各部門跨局處團結打擊詐騙犯罪，凝聚警銀合作共識，共同守護縣民財產安全。

最後，他強調，全體員警應恪遵公務員操守及相關倫理規範，嚴守紀律、謹言慎行，以不包庇、不掩飾的態度端正、改善風紀，提升警察正面形象，維護警察團隊榮譽。

花蓮縣警局局長呂世明表示，花蓮警方將持續加強清查轄內潛藏犯罪處所，警民連線同心交流，嚴正打擊清除社區治安死角，全力檢肅幫派組織、查緝非法槍械、防制詐欺犯罪，並保護青少年免於涉入不良幫派，積極刨根溯源各類不法勢力，深入瓦解幕後首腦，守護縣民生命財產及安全。

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