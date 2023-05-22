雲林縣四湖鄉飛沙國中主任蔡麗昭致力偏鄉學生多元學習，獲選教育部「杏壇芬芳獎」。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉飛沙國中教導主任蔡麗昭，師範大學畢業後分發到台北1所國中服務，隔年即請調回四湖家鄉飛沙國中任教，擔任導師、組長、主任，至今28年從未調離至他校，致力學生科學與藝文教育，將青春歲月獻給偏鄉小校，不僅學校大小事務瞭若指掌，更是家長心目中的「萬事通」，今年經學校推薦，獲選教育部「杏壇芬芳獎」。

「24歲到飛沙國中，28個年頭都在同一學校，很高興能將青春奉獻給家鄉的孩子們」，52歲的蔡麗昭，23歲從高師大化學系畢業，在台北任教1年，想起家鄉四湖鄉位於雲林沿海偏遠地區，教育資源相對缺乏，因此決定返鄉服務，在飛沙國中擔任導師，教導物理化學，充滿熱忱活潑的教學大受學生歡迎。

蔡麗昭陸續擔任訓育、輔導、教學組長，時間長達10餘年，她笑稱只剩總務組沒待過，其他組都輪了一遍，後來擔任教務、教導主任，也待了10餘年，學校的日常運作、一花一木都非常熟悉，教學經驗更是豐富，其他教職員或家長有任何問題，請她幫忙通常都能迎刃而解。

蔡麗昭表示，目前學校共6班90餘名學生，因位於偏鄉，學生們較少機會到校外學習，她便經常帶著學生到中正大學參加科普計畫學習活動，讓學生增廣視野。管樂社團也是教學重點之一，雖然受少子化影響學生人數減少，但她堅持學生應有多一點藝文學習機會，克服種種困難維持管樂社團的運作。

飛沙國中校長陳昭龍指出，蔡麗昭主任29年的教育年資，有28個年頭奉獻在飛沙國中，照護飛沙地區的孩子，帶領孩子走出偏鄉，踏查學習資源，拓展學習視野，盡其所能栽植教育小樹苗，獲選「杏壇芬芳獎」實至名歸。