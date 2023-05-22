為響應5月22日「世界都市農夫日」，讓民眾可以實踐自己耕種蔬菜、自給自足的生活理念，新北市政府綠美化環境景觀處也特別舉辦活動，只要在臉書「賞花快報」粉絲專頁抽獎貼文並留言標記好友，就有機會獲得「盲猜種子盒」，可以享受自己親手採摘蔬果與農耕的樂趣，體驗當個都市農夫。

新北市景觀處推動可食地景，鼓勵民眾利用都市的閒置空間以及社區共用空間，打造可食用並兼具景觀價值的綠色園圃，市民可以從規畫小苗種植、澆灌、成長到採收的過程中，體驗親手栽種與收穫的成就感，更能加深鄰里、親友間的互動，不僅促進社區向心力，也能實現環境共好的信念。

此外，為了讓民眾更好上手，景觀處也從2020年起成立「綠美學輔導團」，由專家學者提供可食地景的諮詢、規畫、建置，甚至改善既有園圃的缺點，也辦理種植教學課程，指導需求社區當季蔬菜種類、生長管理與病蟲害防治、環境需求與生長觀察和自製菜箱DIY。

景觀處表示，若新北市民對於都市園藝有興趣，都可以透過景觀處洽詢今年度的諮詢專線，由輔導團老師帶領大家體驗動手栽種的樂趣，一起擔任都市農夫，讓城市空間也可以嶄露農業與自然的魅力，邁向農業健康市。

景觀處長林俊德補充，配合世界都市農夫日的理念推廣，景觀處特別舉辦抽獎活動，民眾只要到「賞花快報」粉絲專頁分享抽獎貼文並留言標記好友，即有機會獲得可愛的「盲猜種子盒」，只要掃描盒上的QRcode，就可以知道獲得的植物種子及栽培方法，動手體驗園藝樂趣。