《美麗島電子報》董事長吳子嘉近期在節目上指出，前衛福部長陳時中靠BNT疫苗「A了一億美金」，釣出陳時中發文反擊，表示吳子嘉重申為媒體人，比一般民眾更加了解政府機關與採購工作的運作模式，卻為了吸引關注而顛倒黑白，「抹黑汙衊到走火入魔」。他與前行政院長蘇貞昌今午委任律師赴北檢提告，衛福部也不排除採取法律途徑，將討論看看是誰、哪個單位來進行。

昨深夜陳時中發文透露，從防疫期間至市長選舉，吳子嘉先生多次羅織謊言，抹黑他在疫情期間貪汙，近日變本加厲，在節目上公然指控他靠疫苗「A一億美金」，這樣惡毒的言論，早已超過評論公共事務的底線。所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪汙的可能。

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北檢上個月簽結了62件疫苗採購相關案件，其中有許多針對陳時中而提告的案件。陳時中說，這些案件都是以疫苗採購為主題做出的不實指控，而北檢的簽結原因也寫得清楚明白，62案均無不法的犯罪情事。近期因為部分合約執行完畢，衛福部已陸續公開疫苗採購相關的文件資料，接下來隨著國際合約的保密期滿，更會進一步公諸於眾。

陳時中指出，即使事實真相擺在眼前，有些人選擇性無視，持續消費、抹黑，其心可議。吳子嘉身為資深媒體人，比一般民眾更加了解政府機關與採購工作的運作模式，卻為了吸引關注，昧於良心與事實，顛倒黑白造謠抹黑，已經到了走火入魔的地步，所謂天理昭昭法網恢恢，橫行邪道必將遭到正義的審判。

疾管署也回應，政府於2021年1月與德國BNT公司所洽談的採購合約，因該公司放棄而未完成簽署，政府根本未就該合約支付任何訂金。疾管署已多次說明公文保存期限不等同合約保密期限，吳先生仍持續混淆視聽。政府與BNT公司簽署的保密協議期限為10年，保密期限過後，即可公開相關資訊，並非外界一再訛傳的30年。針對不實指控，主管機關將保留相關事證，必要時採取法律途徑或配合檢方偵辦。

陳時中與蘇貞昌，今日下午4點委任律師至台北地檢署提出刑事誹謗告訴及民事求償。衛福部次長王必勝今午說，吳子嘉已不是第一次用造謠、污蔑的方式在說這件事，這是非常不應該的，且對方沒有邏輯、證據，也沒有根據，胡亂造謠實在很不可取。

舉例而言，對於付訂金一說，王必勝表示，BNT第一次合約沒有談成，當然沒有訂金的問題，光是這一點就是錯誤訊息。而第一次和第二次談的價格不一樣，他表示，疫苗隨著時間推移，會越來越便宜，不同的數量，價格也不一樣，不能因此誣賴人家是貪污。

王必勝表示，政府付款時，都有主計單位負責，也有政風處、監察院、審計單位把關，都非常透明，希望司法還大家一個公道。由於吳子嘉的言論是指涉個人，兩位前長官會以個人身分先提告，至於衛福部，已經在討論是否要提告，會研議看由誰、哪個單位來進行。