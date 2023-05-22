【全程字幕】陳歐珀退選喊戰清白！徐巧芯告發違反政治獻金法 酸：自己默認跟imB關係？ @ChinaTimes ​

民進黨宜蘭縣立委陳歐珀遭爆捲入「im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選，民進黨主席兼總統候選人賴清德也被民眾黨立委陳琬惠批評，事發迄今噤聲不語。對此，資深媒體人謝寒冰質疑，賴清德過去遇到與他無關的事情時，一定會往死裡打，但面對陳歐珀的案子時卻不聞不問，他不是聲稱要打擊黨內黑金問題嗎？

陳琬惠今（22）日在臉書發文指出，陳歐珀的案子爆發迄今，賴清德都噤聲不語。她並呼籲，賴清德現在已不能再迴避，必須站出來向社會說明立場以及民進黨的後續處理，絕不能不了了之。

謝寒冰今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，身為黨主席，賴清德應該要主動關切此事，並且啟動黨內調查機制，但事發至今，他卻對此事不聞不問、一副事不關己的樣子。謝寒冰嗆問，賴清德不是聲稱要打擊黨內黑金問題嗎？他這個黨主席是在當什麼？

謝寒冰指出，依照過往的例子，賴清德只要碰到一件與他沒關係的事，他一定會往死裡打，可面對陳歐珀的案子，他卻碰都不想碰。謝寒冰也認為，由於已經出現不少綠營政治人物，以及桃園市長張善政、台北市長蔣萬安與im.B主嫌的合影，大家不妨一起說明，為何會有機會與im.B主嫌拍照。